Soros przeznacza 5,1 mln dolarów na komitet, który wesprze Demokratów

Soros jak dotąd przekazał komitetowi 5,1 mln dolarów - to jak dotąd najwyższa pojedyncza wpłata na rzecz kandydata bądź komitetu akcji politycznej (w USA jest to zorganizowana grupa aktywnie wpływająca na wybory kandydatów do ciał przedstawicielskich) w związku z wyborami w 2020 roku.

Stworzenie przez Sorosa komitetu wskazuje na to, że miliarder może planować przeznaczenie dużych środków na wsparcie popieranych przez siebie kandydatów w wyborach w 2020 roku (w tym roku w USA odbędą się wybory prezydenckie, wybory do Izby Reprezentantów, a także wybory do Senatu (w tym ostatnim przypadku wyborcy będą decydować o obsadzie 1/3 miejsc w izbie wyższej Kongresu). 5,1 mln dolarów przeznaczonych na PAC przez Sorosa to ponad dwa razy więcej niż miliarder przeznaczył na sprawy związane z polityką i wyborami w analogicznym okresie przed wyborami w 2016 roku.

Ostatecznie przed wyborami w 2016 roku Soros przeznaczył na wsparcie Demokratów 20 mln dolarów - co czyniło go jednym z największych darczyńców tej partii.

Inni członkowie rodziny Sorosa również mogą przekazywać datki na Demokratyczny Komitet Akcji Politycznej - twierdzi osoba związana z tą inicjatywą. Alexander Soros, syn George'a Sorosa, sam stał się w ostatnich latach darczyńcą Partii Demokratycznej.

Soros jak dotąd nie poparł żadnego z kandydatów Partii Demokratycznej w prawyborach prezydenckich ponieważ - jak mówił w wywiadzie z 2018 roku - jego zaangażowanie się już na etapie prawyborów i poparcie jednego z kandydatów "doprowadziłoby do podziałów w Partii Demokratycznej".