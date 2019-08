"Skąd Kuchciński weźmie 28 tys. zł?", "Weźmie kredyt"

Szłapka na antenie Polsat News zwrócił uwagę, że w swoim oświadczeniu majątkowym Kuchciński wskazywał, że ma 15 tys. zł oszczędności. W związku z tym poseł PO-KO zastanawiał się, skąd marszałek weźmie 28 tys. zł, które ma przekazać na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.

- Weźmie kredyt - odparł Karol Bortniczuk z Porozumienia wchodzącego wraz z PiS w skład Zjednoczonej Prawicy.

Szłapka zarzucił też Kuchcińskiemu, że ten kazał wszystkim czekać tydzień na przeprosiny i najpierw utrzymywał, że członkowie jego rodziny nie latali rządowym samolotem bez niego, a w czasie poniedziałkowego wystąpienia przyznał, że był jeden taki przypadek.

- Leciał na ślub, wesele, a potem wracał. Normalny poseł, jak leci do Berlina, na Litwę - ok, korzysta z samolotu państwowego, ale jak wraca do siebie do domu, leci rejsowym samolotem, który ma za darmo - podkreślał Szłapka.

Marszałka bronił z kolei Bortniczuk, który stwierdził, że Kuchciński "zachował się z większą klasą niż wszyscy dotychczasowi politycy, którzy również korzystali z rządowych samolotów, częściowo do celów prywatnych". - Czy jeżeli czynny polityk zabiera na pokład samolotu, który i tak leci w jakimś tam kierunku, kogoś jeszcze, parlamentarzystę, członka rodziny, to jest rzecz skandaliczna i rażące naruszenie? Moim zdaniem nie, ale opinia publiczna uważa, że tak i my się do tego dostosujemy - zadeklarował.

Bortniczuk stwierdził także, że wierzy Kuchcińskiemu, gdy ten mówi, że wszystkie jego loty miały związek z wykonywaniem przez niego funkcji marszałka.