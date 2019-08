Marek Jakubiak: List senatorów USA ws. mienia ofiar Holokaustu? Szantażyk

Amerykańscy senatorowie zaapelowali do sekretarza stanu USA o wywarcie nacisku na Polskę w sprawie zwrotu mienia ofiar Holokaustu. Co w tej sytuacji zrobi prezydent Donald Trump? - Jeśli będzie wybierał między lojalnością wobec Polski a tym, czy będzie miał finansowaną kampanię, wybierze pewnie to drugie i zostawi nas na lodzie - ocenił w programie #RZECZoPOLITYCE Marek Jakubiak, poseł niezależny, prezes Fundacji dla Rzeczypospolitej.

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla PAP w lutym powiedział, że "sprawa zwrotu mienia obywatelom amerykańskim pochodzenia żydowskiego jest zresztą całkowicie uregulowana" podkreślając, że Polska ma z USA podpisaną umowę indemnizacyjną, "która zwalnia nasz kraj z tej odpowiedzialności". "Chcę to jasno podkreślić: nie ma obecnie tego tematu. Polska jest pod tym względem całkowicie bezpieczna. Polska była ofiarą, a nie katem. I przede wszystkim to Niemcy nigdy nie zrekompensowały Polsce strat, które spowodowała zbrodnicza polityka III Rzeszy" - powiedział PAP Morawiecki. Sygnatariusze listu do Pompeo określili tę wypowiedź jako "głęboko kłopotliwą". "Jak pan wie, sprawa nie została rozwiązana i nie zniknie sama z siebie" - głosi list, podpisany przez 88 amerykańskich senatorów.

Jakubiak: restytucja tylko mienia spadkowego Pytany o list senatorów oraz nadchodzącą wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce Marek Jakubiak ocenił, że "jedno z drugim ma dużo wspólnego". Jakubiak przypomniał też sprawę posła Tomasza Rzymkowskiego. W maju z ramienia Kukiz'15 Rzymkowski złożył projekt tzw. ustawy anty-447, przewidujący m.in. penalizację prowadzenia przez polskich urzędników negocjacji ws. mienia bezspadkowego i zakaz prowadzenia takich rozmów. Najpierw projekt został zdjęty z porządku obrad, później głosami posłów PiS Sejm odrzucił wniosek o poszerzenie obrad o pierwsze czytanie projektu. Zdjęcie projektu z porządku obrad Tomasz Rzymkowski nazwał skandalem i czarnym dniem polskiego parlamentaryzmu. - My już nie klęczymy, my już leżymy plackiem. To nie jest już Sejm, to jest już Knesejm w tej chwili - komentował, łącząc nazwy parlamentów Izraela i Polski. Pod koniec lipca Rzymkowski przeszedł do klubu PiS. - Nie wiem przypadkiem, czy tutaj po stronie polskiej autor ustawy pan Tomasz Rzymkowski właśnie z powodu tejże ustawy nie jest dzisiaj już w PiS, czyli jest uciszony. A to oznaczałoby, że to jest naprawdę problem - powiedział w #RZECZYoPOLITYCE Marek Jakubiak. Podkreślił, że absolutnie trzeba przeciwstawić się restytucji mienia bezspadkowego. - Natomiast jeżeli chodzi o spadkowe mienie, nie ma u mnie cienia wątpliwości, że właścicielom trzeba oddać - oświadczył poseł. Zastrzegł, że ponieważ "praktycznie większość żydowskiego restytucyjnego mienia pochodziła z Warszawy", a stolica była "praktycznie w stu procentach zniszczona przez Niemców", należy w sprawie zwrotu wykonać następujące kroki: sprawdzić, czy kredyty wzięte na budowę rzeczonych kamienic były spłacone przed wojną oraz ustalić, ile kosztowała odbudowa tych kamienic. - Pozostałą kwotę (...) albo spadkobierca dopłaca, albo otrzymuje różnicę - powiedział Jakubiak.

"To jest pewnego rodzaju szantażyk" Gość programu #RZECZoPOLITYCE był pytany, czy list senatorów może zaważyć na dobrych relacjach polsko-amerykańskich. - Myślę, że to jest pewnego rodzaju szantażyk. Żydzi tu bardzo ładnie to wyczuwają, że Polska z Francją i Niemcami dobrych relacji militarnych nigdy nie miała, czego najlepszym przykładem być 1939 rok. Korzystać z nas - tak, ale działać na naszą rzecz - to nie, tak historia opowiada, nawet o Napoleonie mówię tutaj w tym zakresie - powiedział. - I jedynym skutecznym dla nas sojusznikiem są Stany Zjednoczone, które Europę zawsze z opresji wyciągały. I Żydzi to wykorzystują, po prostu perfidnie to chcą wykorzystać. Teraz się okaże, czy prezydent Donald Trump zachowa się tak jak trzeba wobec Polski - dodał.

"Wprowadzić ustawę reprywatyzacyjną i tyle" Marek Jakubiak stwierdził, że wiadomo, iż Donald Trump został wybrany dzięki głosom mniejszości polskiej i żydowskiej. Według posła, teraz prezydent USA będzie miał dylemat "pomiędzy jednymi a drugimi". - Myślę, że Polska pójdzie tutaj na jakiś układ, tylko pytam się, w jakim zakresie ten układ ma być robiony. Jestem zdania, że trzeba na mocy prawa stać. Też nie jestem zdania, żeby trzeba było pisać prawo, żeby prawa przestrzegać, bo to jest paranoja prawna. Szczerze powiedziawszy, jesteśmy w trudnej sytuacji - ocenił poseł. Podkreślił, że mamy do czynienia z trudną sytuacja, jeżeli trwa dyskusja, czy prawo polskie łamać, czy nie. - Prawa polskiego, jak i światowego, w tym zakresie nie ma co łamać. Trzeba go przestrzegać, wprowadzić ustawę reprywatyzacyjną i tyle - zadeklarował.