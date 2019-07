Nowy lider Izby Gmin każe pisać "wielmożny panie" AFP

Nowy lider brytyjskiej Izby Gmin, Jacob Rees-Mogg, w notatce do pracowników swojego biura zaleca unikanie słów "bardzo" (ang. very), "mam nadzieję" (ang. hopefully) i "uzyskać" (ang. got).