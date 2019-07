Duterte atakuje Islandię: Tylko jedzą lód

- Jaki jest problem Islandii? Tylko lód. To jest ich problem. Macie za dużo lodu i nie jest jasne kiedy jest dzień, a kiedy noc - oświadczył Duterte w przemówieniu wygłoszonym do urzędników z wydziału więziennictwa.

- Więc rozumiecie, dlaczego tam nie ma przestępczości, nie ma policjantów, oni tylko po prostu jedzą lód - mówił.

- Nie rozumieją społecznych, gospodarczych i politycznych problemów Filipin - dodał.

Rezolucja ws. Filipin, zainicjowana przez Islandię, została przyjęta w czwartek przez Radę Praw Człowieka ONZ większością 18 głosów przeciwko 14, przy 15 głosach wstrzymujących się.

Dokładna liczba ofiar wojny Duterte z narkobiznesem nie jest znana. Policja twierdzi, że w ramach walki z dilerami i gangami narkotykowymi zabiła 6600 uzbrojonych osób, ale obrońcy praw człowieka twierdzą, że łączna liczba ofiar wojny z narkobiznesem to nawet 27 tys. osób.

Według obrońców praw człowieka wiele ofiar wojny jest zabijanych w czasie egzekucji, wielu ofiarom podrzucane są obciążające ich dowody, a raporty policyjne są fałszowane. Władze Filipin nazywają te oskarżenia kłamstwami.

Rzecznik Duterte Salvador Panelo oświadczył, że Duterte pozwoli śledczym z ONZ prowadzić postępowanie wyjaśniające na Filipinach "jeśli uzna cel (ich działania) za legalny".

Swoim krytykom, którzy zarzucają mu, że dał policji licencję na zabijanie osób związanych z narkobiznesem, Duterte odpowiada: - Pytam obrońców praw człowieka. Czy to źle mówić, że jeśli niszczycie mój kraj, zabiję was? Czy jest przestępstwem jeśli prezydent, burmistrz lub gubernator powie to publicznie?