Czy ludzie Janukowycza powrócą?

W czwartek wieczorem w Sądzie Konstytucyjnym w Kijowie miała zapaść decyzja odnośnie do ustawy o lustracji, która została przegłosowana przez ukraiński parlament w 2014 roku. To za sprawą tej ustawy swoje stanowiska straciło ponad 900 urzędników, dyplomatów, funkcjonariuszy resortów siłowych i służb bezpieczeństwa. Chodzi głównie o osoby związane ze zbiegłym do Rosji byłym prezydentem Wiktorem Janukowyczem oraz z jego niegdyś rządzącą i nieistniejącą już Partią Regionów.

