Angela Merkel znów się trzęsła. W mediach spekulacje

Później Merkel tłumaczyła, że powodem jej niedyspozycji było odwodnienie. - Przez ten czas wypiłam co najmniej trzy szklanki wody - powiedziała. - Najwidoczniej potrzebowałam tego. Czuję się teraz bardzo dobrze - zapewniła.

Rzecznik Angeli Merkel zapewnił, że niemiecka kanclerz czuje się dobrze. Zapytany, czy Merkel weźmie udział w szczycie G20 w Japonii w ten weekend, rzecznik zapewnił, że „wszystko odbywa się zgodnie z planem”.

Germany's Angela Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSy5iRU pic.twitter.com/nYD67BVo6q