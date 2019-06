Andrzej Duda w USA. Minister: Trump przygotował niespodziankę

- Wszystkie szczegóły porozumienia będą ogłoszone w momencie podpisania go przez obu prezydentów. Dzisiaj w Białym Domu to się wydarzy - dodał. Jak stwierdził, Polska i USA podpiszą w Waszyngtonie także umowy dotyczące współpracy w kwestii spraw wewnętrznych oraz energetycznych.

Przelot F-35? "Byłby to duży gest"

Szef gabinetu prezydenta odniósł się też do możliwego przelotu myśliwców F-35 nad Białym Domem. - Jesteśmy poinformowani, że pan prezydent Trump przygotował dla polskiej pary prezydenckiej specjalną niespodziankę - przyznał Szczerski. - Gdyby rzeczywiście miałby to być przelot F-35 nad Białym Domem to byłby to rzeczywiście bardzo duży gest i duży wyjątek, dlatego że samoloty od czasu 11 września w zasadzie nie latają nad Waszyngtonem - ocenił. - Zobaczymy. Niespodzianka ma to do siebie, że jest niespodziewana - zakończył.