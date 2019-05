Marek Suski: To nie jest rząd bezpartyjnych fachowców

- Decyzję o tym, kto będzie poparty w wyborach prezydenckich będzie podejmować gremium komitetu politycznego, być może nawet całej rady politycznej. Na dziś wydaje się, że nie ma alternatywy dla Andrzeja Dudy, ale to nie jest jeszcze decyzja. To jest nasze przekonanie - powiedział w rozmowie z RMF FM Marek Suski.

- Jest program Prawa i Sprawiedliwości. Przyjdą koleżanki i koledzy, którzy są kompetentni - dodał. - Jest to rząd partyjny. To nie jest rząd bezpartyjnych fachowców, więc znaczenie personalne ma o tyle, żeby to byli ludzie, którzy wiedzą, jaki jest program Prawa i Sprawiedliwości i żeby byli kompetentni - zaznaczył Marek Suski.

Suski odniósł się także do wyników wyborów europejskich. - Bardzo wszystkim państwu dziękujemy za poparcie, za głosy. Jesteśmy wdzięczni i będziemy pracować dla Polski w Brukseli - powiedział. Polityk skomentował także wysoki wynik Beaty Szydło, mówiąc, że „jej silny mandat będzie w dużym stopniu podstawą do tego, żeby mogli bardziej zdecydowanie ubiegać się o swoje interesy”.

Jak podkreślił szef gabinetu politycznego premiera, „decyzję o tym, kto będzie poparty w wyborach prezydenckich będzie podejmować gremium komitetu politycznego”. - Być może nawet całej rady politycznej. Na dziś wydaje się, że nie ma alternatywy dla Andrzeja Dudy, ale to nie jest jeszcze decyzja, to jest nasze przekonanie - stwierdził Suski.

Marek Suski zapytany, od kiedy będzie wypłacane 500 złotych na pierwsze dziecko, powiedział, że „plan jest taki, żeby to było od lipca, i w tym kierunku pracuje rząd”. - Jak nie będzie jakichś nadzwyczajnych okoliczności to będzie od 1 lipca, chociaż tam będzie procedura, trzeba będzie złożyć wniosek, to też będzie zależało od osób, które o to się ubiegają - podkreślił. Mówiąc o 500+ dla niepełnosprawnych, Marek Suski powiedział natomiast, że „ma być przygotowana ustawa, ma wpłynąć do sejmu i powinno to być od września”. - Myślę, że najpóźniej od października - dodał.