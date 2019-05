UE znalazła dyplomatę, który ma przekonać Maduro do rezygnacji AFP

UE wyznaczyła hiszpańsko-urugwajskiego byłego bankiera i dyplomatę, Enrique Iglesiasa, do roli doradcy, który ma pomóc w zakończeniu kryzysu w Wenezueli. To element intensyfikowanych przez Brukselę działań dyplomatycznych, które mają doprowadzić do przyspieszonych wyborów w pogrążonym w kryzysie politycznym i ekonomicznym kraju - informuje Reuters.