Prezydent: Podjęliśmy już rozmowy z USA ws. F-35

- Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zadeklarował jasno i wyraźnie, że chce, żeby Polska kupiła samoloty piątej generacji. Będziemy się w najbliższym czasie o to starali. Już podjęliśmy w tej sprawie rozmowy ze stroną amerykańską, mówimy tu o samolotach F-35 - powiedział prezydent Andrzej Duda na antenie Radia Szczecin.

Andrzej Duda w rozmowie z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO podkreślał potrzebę modernizacji polskiej armii, obwiniając za braki w tej kwestii poprzednie rządy. - Kiedy słyszę narzekania poprzedniego ministra obrony narodowej z czasów poprzedniego rządu na MiG-i 29 to pytam: panie ministrze, o czym pan myślał, gdy w 2011 roku podejmował pan decyzję o przedłużeniu funkcjonowania tych samolotów poza ich normalne resursy? Nie było wtedy tego problemu, nie przewidział pan tego, że te samoloty staną się niebezpieczne i kwestia ich dalszych remontów będzie sprawą wątpliwą? Dlaczego wtedy nie przewidzieliście pieniędzy na modernizację polskiej armii? - pytał prezydent.

Poniżej dalsza część artykułu

Po zeszłotygodniowej katastrofie MiG-a-29 w lesie w okolicach miejscowości Drgicz pod Węgrowem Tomasz Siemoniak, były szef MON w rządzie PO-PSL, pisał na Twitterze o "chaosie i głębokim kryzysie w lotnictwie wojskowym". - W ub.miesiącu wiceminister obrony odpowiedzialny za modernizację armii napisał,że samoloty MiG-29 są bezpieczne i mogą latać do 2030. Teraz po 3 katastrofie w ciągu 16 miesięcy MON ogłasza "nowe priorytety" - zauważył.

Ministerstwo zareagowało we wtorek komunikatem, w którym odpowiada "na nieuprawnione zarzuty ze strony posłów opozycji w sprawie myśliwców, którymi dysponują Siły Zbrojne RP". "To decyzją rządu PO-PSL wydłużono czas eksploatacji MiG-29 do 40 lat od daty produkcji. Wyeliminowano także konieczność remontów MiG-29 po przekroczeniu resursu, a zastąpiono ją przeglądem stanu technicznego i wydaniem zgody na dalsze loty" - twierdził MON.

Dowiedz się więcej: MON: Katastrofy MiG-ów? Siemoniak zdecydował o modernizacji, zamiast pozyskać nowe myśliwce

Andrzej Duda w rozmowie z Radiem Szczecin stwierdził, że obecny rząd modernizuje siły zbrojne. Przywołał w tym kontekście podpisanie umowy na zakup artylerii rakietowej HIMARS i systemów Patriot.

- Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zadeklarował jasno i wyraźnie, że chce, żeby Polska kupiła samoloty piątej generacji, będziemy się w najbliższym czasie o to starali. Już podjęliśmy w tej sprawie rozmowy ze stroną amerykańską; mówimy tu o samolotach F-35, żeby była jasność - powiedział prezydent.