"Decyzja prezydenta o starcie w wyborach? Na przełomie roku"

- Jeśli będzie wola spokojnej merytorycznej rozmowy na temat podwyżek dla nauczycieli z obu stron, przede wszystkim ze strony związkowej, to dojdziemy do konsensusu - mówił w #RZECZoPOLITYCE rzecznik prezydenta, Błażej Spychalski, pytany o zapowiedziany na 8 kwietnia strajk nauczycieli.

Zrzeszeni w ZNP nauczyciele domagają się od rządu 1000 zł brutto podwyżki. Według ZNP w proteście weźmie udział 80 proc. nauczycieli.

Spychalski pytany o protest nauczycieli podkreślał, że najważniejsza jest dyskusja i "spokojne merytoryczne rozmowy". - Jeśli będzie wola z obu stron spokojnej, merytorycznej rozmowy na temat podwyżek dla nauczycieli to dojdziemy do konsensusu - dodał.

Na pytanie, czy do strajku nauczycieli powinno dojść w czasie egzaminów w szkołach, Spychalski odparł: "w czasie egzaminu strajku być nie powinno". - Rozumiem, że nauczyciele chcą protestować, mają święte prawo. Ale egzaminy są sprawami fundamentalnymi. Co ci uczniowie, którzy przystępują do tych egzaminów, w tej sprawie zawinili? - pytał.

Pytany o to, dlaczego nauczyciele nie przyjmują argumentu o podwyżkach, jakie już przyznał im rząd PiS, rzecznik prezydenta odpowiedział, że "pewnie grupa nauczycieli chciałaby, aby te podwyżki były bardziej zauważalne i przede wszystkim szybsze".

Spychalski był też pytany o to, kiedy prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję ws. ewentualnego startu w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 2020 rok. Zdaniem rzecznika głowy państwa prezydent podejmie taką decyzję "być może pod koniec tego roku, być może na początku przyszłego". Spychalski wskazał przy tym, że prezydent - w związku z jesiennymi wyborami parlamentarnymi - będzie musiał zaangażować się w tworzenie nowego rządu. - Mamy zadań wiele, prezydent skupia się na pracy dla Polski. Moment (decyzji o ubieganiu się o reelekcję) przyjdzie przed wyborami - mówił rzecznik głowy państwa.

Spychalski przyznał, że starania o reelekcję zawsze są trudniejsze niż pierwsza kampania, bo "trudniej się bronić i pokazywać, że zrobiono dużo i można zrobić więcej". - Trzeba pokazać świeżość - to trudne zadanie - mówił.