Budżet wojskowy Chin rośnie. W 2019 r. Pekin wyda na armię 177 mld dol.

Wydatki Chin na armię w 2019 roku zwiększą się o 7,5 proc. w porównaniu do 2018 roku - wynika z raportu ws. budżetu przedstawionego w czasie otwarcia dorocznej sesji chińskiego parlamentu - informuje Reuters.

Reuters odnotowuje, że wzrost wydatków na obronność jest wyższy niż prognozowany wzrost gospodarczy (ten ma wynieść od 6 do 6,5 proc.).

Poniżej dalsza część artykułu

W liczbach bezwzględnych Chiny mają wydać na armię w 2019 roku 177,49 mld dolarów. Wysokość budżetu wojskowego Chin jest pilnie śledzona przez świat w związku z dążeniami Chin do znacznego zwiększenia potencjału swojej armii - m.in. poprzez budowę lotniskowców, myśliwców korzystających z technologii stealth oraz pocisków zdolnych do niszczenia satelitów na orbicie.

W 2018 roku wzrost budżetu na armię rok do roku wyniósł 8,1 proc., w 2017 roku - 7 proc., a w 2016 roku - 7,6 proc.

Premier Li Keqiang na forum parlamentu stwierdził, że Chiny "przyspieszą starania o innowacje w technologii wojskowej" a jednocześnie utrzymają "absolutne przywództwo Partii (Komunistycznej) w siłach zbrojnych".

W poniedziałek rzecznik chińskiego rządu zapewnił, że wzrost wydatków na armię Chin będzie "rozsądny i właściwy".

Pekin nie podaje do informacji publicznej tego, na co dokładnie rozdzielane są środki z budżetu armii, dlatego też sąsiedzi Chin, a także inne państwa skarżą się na brak transparentności w tym zakresie, który przyczynia się do wzrostu napięcia w regionie. Rzecznik japońskiego rządu Yoshihide Suga podkreślił, że w "związku z tym, że Chiny zwiększają w dużym tempie wydatki na obronność, Japonia chciałaby wysokiego poziomu transparentności jeśli chodzi o politykę obronną i militaryzację Chin".

Budżet wojskowy Chin jest obecnie drugim największym takim budżetem na świecie - więcej na armię wydają tylko USA (w 2019 r. budżet Pentagonu ma wynieść 750 mld dolarów).

Jednak analitycy i dyplomaci twierdzą, że w istocie budżet wojskowy Chin jest większy niż ten oficjalnie podawany przez Pekin.