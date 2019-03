Apel do prezydenta Dudy: Dość mizoterii ministra rolnictwa Jana Ardanowskiego Jan Ardanowski, minister rolnictwa Fotorzepa/ Mateusz Dąbrowski

"W imieniu zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa (...) wyrażamy stanowczy protest wobec jawnej mizoterii czyli wrogiej do zwierząt postawy i działalności ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego jako szefa resortu, który za pośrednictwem Inspekcji Weterynaryjnej zobowiązany jest nadzorować przestrzeganie Ustawy o ochronie zwierząt i ma decydujący głos co do jej zmian, czego skutkiem jest utrzymanie wielkoskalowego okrucieństwa hodowli na futra i nieograniczonego uboju rytualnego łącznie ze stosowaniem klatek obrotowych" - pisze w apelu do prezydenta Andrzeja Dudy Polskie Towarzystwo Etyczne.