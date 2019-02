Ukraina przysyła szefa MSZ na konferencję o Iranie

To Pawło Klimkin, minister spraw zagranicznych Ukrainy, weźmie udział we wzbudzającej kontrowersje konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Rp.pl dowiedziała się o tym nieoficjalnie z kijowskich źródeł.

Konferencja zaczyna się już w środę, a nadal cała lista uczestników nie jest znana. Do ostatniej chwili toczy się bój o rangę przysyłanych do Polski dyplomatów. Oraz o to, czy niektóre kraje w ogóle skorzystają z zaproszenia i kogoś wydelegują na spotkanie, które niezaproszony Iran stara się przedstawić jako antyirańskie.

Poniżej dalsza część artykułu

Wiadomo, że z USA przyjedzie wiceprezydent Mike Pence i sekretarz stanu Mike Pompeo.

Z krajów Unii Europejskiej szefów MSZ wysyła, jak ustaliśmy do piątku, Wielka Brytania, Węgry, Litwa, Austria. A Niemcy - wiceministra.

Z zaprzyjaźnionych z Ameryką państw arabskich, takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Jordania, przyjadą najważniejsi dyplomaci.

Z Izraela premier (i zarazem szef MSZ) Beniamin Netanjahu.

Nikogo do Warszawy nie przyślą odgrywające ważną rolę w regionie – Turcja i Rosja.