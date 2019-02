Lech Wałęsa: Gdybym posłuchał zaleceń rządu Olszewskiego

Były prezydent Lech Wałęsa napisał, że "gdyby posłuchał zaleceń rządu Olszewskiego to wojska rosyjskie byłyby w Polsce do końca świata i jeden dzień dłużej".

W czwartek późnym wieczorem w Warszawie zmarł były premier Jan Olszewski. Miał 89 lat. Odszedł polityk o pięknym życiorysie, będący przy tym wyjątkowym wzorem dla elit rządzących Polską.

Głos w sprawie zabrał były prezydent Lech Wałęsa. "Rodacy. O zmarłym nie należy pisać źle i każdemu należy się szacunek. Dla prawdy historycznej jednak ważna jest uczciwa ocena działań ś.p. Jana Olszewskiego" - napisał na Facebooku.

"Gdybym posłuchał zaleceń rządu Olszewskiego to wojska rosyjskie byłyby w Polsce do końca świata i jeden dzień dłużej. Do dzisiaj sprawy by nie załatwiono tak jak nie załatwiono sprawy wraku. Poszukajcie depeszy jaką do mnie wtedy wysłano" - dodał Wałęsa.