Zofia Romaszewska: Olszewskiego zwalczano, tak jak teraz Kaczyńskiego

Była działaczka opozycji Zofia Romaszewska wspomina zmarłego byłego premiera Jana Olszewskiego. - Był wspaniałym człowiekiem, niesłychanie uczciwym politykiem - powiedziała.

W czwartek późnym wieczorem w Warszawie zmarł były premier Jan Olszewski. Miał 89 lat. "Adwokat - obrońca Opozycji w czasach PRL. Premier pierwszego prawdziwie niekomunistycznego polskiego rządu. Z pewnością można Go nazwać Premierem Wolnej, Niepodległej i Suwerennej Rzeczypospolitej. Do ostatniego tchnienia służył Polsce. Cześć Jego Pamięci!" - napisał na Twitterze na wieść o śmierci byłego premiera prezydent Andrzej Duda.

– Moje premierostwo było efektem działań Jarosława Kaczyńskiego – mówił w 2016 roku „Plusowi Minusowi” Olszewski. Odszedł polityk o pięknym życiorysie, będący przy tym wyjątkowym wzorem dla elit rządzących Polską.

Byłego premiera wspomina również Zofia Romaszewska. - Ja nie wiem, czy Jan był sprytny wystarczająco, może nie? Może tu mu nie starczało sprytu w wystarczającej ilości. Za to był niebywale uczciwy i uważał, że polityka to jest taka gra, w której faktycznie mamy się interesować większością, ale to jest również to, jak my mamy w Polsce ułożyć sobie nasze życie - powiedziała w rozmowie z Polsat News była opozycjonistka.

Doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy oceniła, że Olszewski był "niezwykle intensywnie zwalczany". - Tak jak obecnie Jarosław Kaczyński - powiedziała. - Zwalczali go za wszelką cenę, bo usiłował nie dopuścić do tego złodziejstwa przede wszystkim. Prokuratorię generalną to za jego czasów ustanowiono, ale czy spełniła swoją rolę, to już jest dalszy ciąg - dodała Romaszewska.