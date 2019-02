Sondaż: Czy Andruszkiewicz powinien odejść z ministerstwa

Czy wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz powinien stracić stanowisko w związku z opisaną przez media sprawą podrabiania podpisów na listach Młodzieży Wszechpolskiej w wyborach w 2014 roku? Respondenci nie mają wątpliwości – pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Według prokuratury prawie 300 podpisów na listach poparcia Młodzieży Wszechpolskiej w wyborach samorządowych w 2014 roku zostało sfałszowanych. Adam Andruszkiewicz, który był wówczas szefem MW, miał wiedzieć o fałszerstwach, a nawet dokonywać ich osobiście - ustalili reporterzy "Superwizjera" TVN.

- Jeszcze w tym tygodniu wystąpię na drogę prawną wobec redakcji i osób, które podały nieprawdziwe informacje, iż "sfałszowałem podpisy" - zapowiedział na Twitterze Adam Andruszkiewicz, wiceminister cyfryzacji, po emisji programu "Superwizjer" TVN na jego temat.

Poniżej dalsza część artykułu

"Materiał programu 'Superwizjer' emitowany w stacji TVN, w którym zarzuca mi się udział w procederze sfałszowania podpisów w 2014 r. jest kontynuacją trwającej od dwóch lat oszczerczej kampanii medialnej, mającej na celu wyeliminowanie mnie z walki o zmiany w Polsce" - ocenił wiceminister.

Większość respondentów (61 proc.) ankietowanych uważa, że wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz powinien stracić stanowisko w związku z opisaną przez media sprawą podrabiania podpisów na listach Młodzieży Wszechpolskiej w wyborach w 2014 roku. Przeciwnego zdania jest 13 proc. badanych, a zdania w tej kwestii nie ma co czwarty ankietowany.

- Częściej to mężczyźni (63 proc.) oraz osoby powyżej 50 lat (67 proc.) uważają, że Adam Andruszkiewicz powinien stracić stanowisko. Tego zdania są też częściej osoby o wykształceniu wyższym (63 proc.), dochodzie netto od 1001 do 2000 zł (70 proc.) oraz badani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (66 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.