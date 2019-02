NATO: To Rosja będzie odpowiedzialna za koniec traktatu INF

NATO w oświadczeniu ws. zawieszenia przez USA obowiązywania traktatu INF podkreśla, że Rosja "rozwinęła i rozmieściła system rakietowy, 9M729, który narusza postanowienia traktatu INF i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego".

1 lutego sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował, że Stany Zjednoczone 2 lutego zawieszą obowiązywanie traktatu INF i poinformują Rosję o rozpoczęciu sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Przyczyną takiego kroku jest zarzucane Rosji naruszanie postanowień traktatu.

"Sojusznicy zdecydowanie wspierają stwierdzenie USA, że Rosja ws. materialny narusza postanowienia traktatu INF i wzywają Rosję do natychmiastowego powrotu do pełnego przestrzegania tego traktatu" - czytamy w oświadczeniu Sojuszu.

Sojusz podkreśla, że od stwierdzenia naruszenia postanowień traktatu przez Rosję w grudniu 2018 roku NATO było "otwarte na dialog" i poinformowało Rosję o stwierdzeniu naruszenia postanowień traktatu w czasie posiedzenia Rady NATO-Rosja 25 stycznia 2019 roku.

"Sojusznicy żałują, że Rosja (...) nadal zaprzecza jakoby naruszała traktat, nie proponuje żadnej wiarygodnej odpowiedzi (na zarzuty) i nie podejmuje żadnych kroków w stronę powrotu do obowiązywania traktatu" - głosi oświadczenie.

"Jeżeli Rosja nie uhonoruje zobowiązań traktatu przez zniszczenie systemów rakietowych 9M729 przed upłynięciem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia traktatu, będzie jednostronnie odpowiedzialna za jego wygaśnięcie" - czytamy w oświadczeniu.

NATO podkreśla pełne poparcie dla USA ws. zawieszenia traktatu INF.

"Wzywamy Rosję do wykorzystania pozostałych sześciu miesięcy do powrotu do przestrzegania traktatu INF" - podkreśla Sojusz w oświadczeniu.