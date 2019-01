Biedroń: Król nie jest nagi. Ma drogie szaty, siedzi na tronie na Srebrnej

- Jeżeli potwierdzą się informacje, że zbudowano oligarchiczny system powiązań natury polityczno-biznesowej, należy znacjonalizować majątek Prawa i Sprawiedliwości - zaapelował Robert Biedroń.

"Gazeta Wyborcza" ujawniła we wtorek nagranie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, do której doszło 27 lipca 2018 roku. W czasie rozmowy poruszana jest kwestia budowy dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna. Do inwestycji, kredytu na którą miał udzielić Pekao SA ostatecznie nie doszło - m.in. dlatego, że władze Warszawy nie wydały wymaganej zgody.

- Jeżeli potwierdzą się informacje, że zbudowano oligarchiczny system powiązań natury polityczno-biznesowej, należy znacjonalizować majątek Prawa i Sprawiedliwości, jak znacjonalizowano majątek PZPR - stwierdził Robert Biedroń, były prezydent Słupska, w rozmowie z TOK FM.

Uchwałę o przejęciu majątku byłej PZPR Sejm uchwalił w 1990 roku. Miała ona doprowadzić do przejęcia partyjnych nieruchomości przez Skarb Państwa - chodziło o ponad 3000 budynków i lokali. Do 1992 roku część nieruchomości została przejęta, a ruchomości i finanse PZPR praktycznie wyparowały.

Zdaniem polityka publikacja "Gazety Wyborczej" pokazała, że prezes PiS nie jest politykiem innym od poprzedników. - Że te wytarte buty, za duże spodnie, stare, sfatygowane garnitury to tylko i wyłącznie przykrywka. Król nie jest nagi, ma całkiem drogie szaty, siedzi na tronie na Srebrnej i zarządza swoim majątkiem - przekonywał. - To jest oczywiście patologia - dodał.

Zdaniem Biedronia powiązania Michała Krupińskiego, prezesa banku Pekao S.A., z politykami PiS, powinna zbadać Najwyższa Izba Kontroli. Były prezydent Słupska stwierdził też, że "posłowie i senatorowie nie powinni zasiadać w spółkach, w żadnych spółkach, radach nadzorczych itd.". - Politycy (...) po prostu będą dbali o swój interes. I to się dzieje dzisiaj - zauważył.