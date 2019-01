Dowódca irańskiego lotnictwa: Czekamy na wojnę z Izraelem

Do ataku Izraela na cele w Syrii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Gen. bryg. Aziz Nasirzadeh, dowódca sił powietrznych Iranu oświadczył, że irańscy lotnicy są gotowi na wojnę z Izraelem i "wymazanie tego państwa z powierzchni Ziemi".

Irański generał wypowiedział się po tym, jak izraelska armia poinformowała o przeprowadzeniu ataków na cele związane z irańską brygadą al-Kuds w Syrii.

To drugi w ostatnim czasie atak na cele w Syrii, do którego Izrael otwarcie się przyznaje. Tym razem Izrael zaatakował cele w pobliżu Damaszku - atak został przeprowadzony za pomocą rakiet manewrujących i - według informacji syryjskich mediów państwowych - trwał przez ok. godzinę.

Iran jest sojusznikiem prezydenta Syrii Baszara el-Asada.

- Młodzi ludzie w siłach powietrznych są w pełni gotowi i niecierpliwią się w oczekiwaniu na konfrontację z reżimem syjonistycznym (Izraelem), by zetrzeć go z powierzchni Ziemi - powiedział generał cytowany przez stronę internetową Young Journalist Club, która nadzorowana przez irańską telewizję państwową.

Irańscy przywódcy i wojskowi wielokrotnie mówili publicznie o tym, że całkowite zniszczenie Izraela jest strategicznym celem Teheranu.