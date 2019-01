Australijski polityk: Przez 50 lat nie widziałem geja. Teraz to moda

Bob Katter, przewodniczący skrajnie prawicowej Australijskie Partii Kattera, stwierdził, że homoseksualizm jest "modą", a legalizacja małżeństw homoseksualnych w Australii wywołała pojawienie się nowej fali gejów.

Słowa te padły na jednym z wieców wyborczych w Queensland, przed zbliżającymi się wyborami federalnymi w Australii.

Polityk miał stwierdzić, że obecnie zostawanie homoseksualistą stało się "popularne". - Do 50 roku życia nigdy nie słyszałem o homoseksualiście, ani żadnego nie widziałem - stwierdził (polityk ma 73 lata).

Katter wypowiadał się w na wiecu w Dalby, mieście, które głosowało przeciw legalizacji małżeństw homoseksualnych w referendum z grudnia 2017 roku (zdecydowana większość Australijczyków poparła legalizację małżeństw jednopłciowych).

- Teraz jest to modne, to jak trend w modzie - jutro będzie inna moda. Nie chcę tracić na to czasu - mówił Katter.

Polityk krytykował też działania podejmowane przeciw przemocy w szkole jako "prohomoseksualne".

Katter jest jedynym politykiem partii swojego imienia, który zasiada w parlamencie. Jego partia ma też trzech reprezentantów w parlamencie lokalnym w Queensland.

W 2017 roku głośna była wypowiedź Kattera, który oskarżył homoseksualistów o "przywłaszczenie sobie" słowa gej (gay to po angielski również "wesoły"). - Gej jest jednym z najpiękniejszych słów w języku angielskim i zostało nam zabrane, zabrali je dla siebie - mówił. Przekonywał też, że nie chce, aby homoseksualiści w podobny sposób "przywłaszczyli sobie" instytucję małżeństwa.