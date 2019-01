Chiny apelują: Nie mieszać się w sprawy Wenezueli

W związku z sytuacją w Wenezueli Chiny oświadczyły, że sprzeciwiają się zewnętrznemu mieszaniu się w sprawy Wenezueli i wyraziły wsparcie dla działań władz Wenezueli w obronie niepodległości i stabilności - informuje Reuters.

Chiny zajęły stanowisko w związku z poważnym kryzysem politycznym, do którego doszło po tym jak przywódca opozycji, Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem, zyskując wsparcie Waszyngtonu, co doprowadziło do zerwania przez nieuznawanego przez Guaido prezydenta Wenezueli, Nicolasa Maduro, relacji dyplomatycznych z USA. W całej Wenezueli doszło do demonstracji i starć, w których miało zginąć co najmniej siedem osób.

Rzecznik chińskiego MSZ Hua Chunying wezwał wszystkie strony konfliktu wewnętrznego w Wenezueli do spokoju i szukania pokojowego rozwiązania.

- Chiny wspierają starania wenezuelskiego rządu zmierzające do ochrony suwerenności, niepodległości i stabilności kraju - powiedział Hua na konferencji prasowej w Pekinie.

- Chcemy podkreślić, że zewnętrzne sankcje i mieszanie się (w sprawy kraju) czynią sytuację bardziej skomplikowaną i nie pomagają w rozwiązaniu rzeczywistych problemów - dodał rzecznik MSZ Chin.

Chiny udzieliły Wenezueli ponad 50 mld dolarów kredytów w ciągu ostatniej dekady, pozyskując w zamian za nie ropę z Wenezueli.

Wenezuela od kilku lat pogrążana jest w potężnym kryzysie gospodarczym wywołanym spadkiem cen ropy na światowych rynkach. Maduro wobec protestów opozycji przeciwko jego rządom pozbawił zdominowane przez opozycję Zgromadzenie Narodowe (parlament) większości kompetencji, przekazując ją obsadzonej przez osoby związane z obecną władzą kraju Konstytuancie.

W związku z kryzysem gospodarczym z Wenezueli od 2015 roku wyjechało nawet ok. 3 mln osób.