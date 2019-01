Lubnauer: PO wygasiła Koalicję Obywatelską

Na godzinę 15.30 zostało zwołane w Sejmie spotkanie szefów klubów i kół parlamentarnych. - Nie chciałabym uczestniczyć w czymkolwiek, co jest teatrem politycznym - powiedziała Katarzyna Lubnauer.

O godzinie 15.30 w Sejmie odbędzie się spotkanie szefów klubów i kół parlamentarnych. Rozmowy dotyczyć mają zmian legislacyjnych przygotowanych w resortach zdrowia i sprawiedliwości, po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Poniżej dalsza część artykułu

Jak podkreśliła szefowa Nowoczesnej w rozmowie z RMF FM, decyzja w sprawie uczestnictwa w spotkaniu zostanie ogłoszona na wspólnej konferencji prasowej z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. - Nie chciałabym uczestniczyć w czymkolwiek, co jest teatrem politycznym - powiedziała. - Wydarzenia grudniowe zakończyły Koalicję Obywatelską - dodała i zaznaczyła, że "ku jej żalowi, uważa, że byłby to świetny fundament do budowania dalszych porozumień, szerszej koalicji”. - Jest oczekiwanie społeczne na jak najszerszą koalicję. Ja uważam, że to powinna być koalicja: PO, SLD, PSL, Nowoczesna plus mniejsze podmioty, które też powinny znaleźć tam swoje miejsce - powiedziała. W opinii Lubnauer, powinna być to koalicja na wybory w 2019 roku, zarówno do Parlamentu Europejskiego, jak i Sejmu oraz Senatu.

Szefowa Nowoczesnej powiedziała także, że „to, co się stało w grudniu niestety spowodowało, że można uznać śmiało, że Platforma Obywatelska wygasiła Koalicję Obywatelską”. - Teraz nie ma co się obrażać, nie ma co mieć fochów, nie ma co przepychać się, to nie jest czas na przepychanki, tylko jest czas na zbudowanie nowej koalicji, koalicji która może być na wybory europejskie, można ją nazwać Koalicją Europejską - podkreśliła w RMF FM Lubnauer. - Najlepiej, żeby była jak najszersza. Myślę, że nigdy w opozycji nie było tak intensywnych rozmów jak w tej chwili. Regularnie rozmawiam czy z panem prezesem Kosiniakiem-Kamyszem, czy z panem przewodniczącym Włodzimierzem Czarzastym - dodała. Jak podkreśliła, „myśli, że główna i największa odpowiedzialność spoczywa na liderze największej partii opozycji, jaką jest Platforma Obywatelska, na Grzegorzu Schetynie”. - Nie ma co udawać. Platforma jest Platformą, Nowoczesna jest Nowoczesną, a Koalicja Obywatelska to jest porozumienie tych dwóch partii - zaznaczyła.