Bodnar: Jaką telewizję oglądał Stefan W. w więzieniu?

- Do jakich mediów mógł mieć dostęp zabójca Pawła Adamowicza Stefan W.? On miał tylko telewizję naziemną. Nie miał dostępu do internetu ani telewizji kodowanej. Kanał informacyjny nadawany całą dobę, to TVP Info - powiedział Adam Bodnar w programie Onet Opinie.