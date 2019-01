Korwin-Mikke tresował psa petardami. Pismo do prokuratury

W mediach pojawiły się zdjęcia Janusza Korwin-Mikkego z psem. Polityk pokazywał zwierzęciu jak wybuchają petardy. O sprawie poinformował prokuraturę Tomasz Cimoszewicz.

Janusz Korwin-Mikke przekonuje, że jego pies nie boi się odgłosu petard. Taka odpowiedź nie przekonała wielu internautów. Do sprawy odniósł się również poseł PO Tomasz Cimoszewicz. Postanowił poinformować o tym prokuraturę.

W piśmie do Prokuratury Rejonowej w Otwocku wskazuje, że "Janusz Korwin-Mikke naraził zwierzę na stres oraz możliwość doznania uszczerbku słuchu, tym sam dopuszczając się czynu wypełniającego znamiona przestępstwa określonego w art. 6. ust. 1a i 2 w zw. art. 35 us 1a u.o.z., tj. znęcania się nad zwierzętami".

Zgodnie z zapowiedzią, zawiadomienie do prokuratury ws znęcania się nad psem przez JKM już w drodze. Do siego roku Korwin ! pic.twitter.com/aYrQgrVlMZ — Tomasz Cimoszewicz (@tcimoszewicz) 4 stycznia 2019

Wcześniej poseł bezpośrednio zwrócił się do Korwin-Mikkego. "Korwin, ty sadystyczny oszołomie! Rzucać petardy hukowe pod psa? Dla zabawy? Ekscytuje cię przemoc? Umówmy się na strzelnicy, wystrzelę ci kilka razy koło ucha i zobaczymy jak reagujesz na huk" - napisał.



"Po przeczytaniu pańskiego wpisu Odi popadł w traumę i dostał nerwowych drgawek. To okrucieństwo w stosunku do biednego zwierzęcia, które ma prawo do miru domowego. Nie doniosę na pana do Prokuratury tylko dlatego, że w Polsce głupota nie jest karalna" - odpisał Korwin-Mikke.

"Cóż: pana Ojciec to rozsądny człowiek, ale widocznie 40 lat temu zapomniał o postępowych zasadach świadomego planowania rodziny. Trzeba się było ubezpieczyć i zabezpieczyć" - dodał.