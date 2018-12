Krwawe wybory w Bangladeszu. Nie żyje co najmniej 12 osób

W Bangladeszu odbyły się wybory parlamentarne. W kraju doszło do wielu starć przed lokalami wyborczymi. Nie żyje co najmniej 12 osób. Komisja Wyborcza sprawdza doniesienia o fałszerstwach.

Doniesienia o fałszowaniu wyborów zgłosiło co najmniej trzydziestu opozycyjnych kandydatów.

Główna opozycyjna Partia Narodowa Bangladeszu (BNP) powiedziała, że jeden z jej kandydatów z Dhaaki został uwięziony podczas poruszania się w swoim okręgu wyborczym. Policja poinformowała, że okoliczności ataku na Salahuddina Ahmeda nie są jeszcze jasne.

Do Komisji Wyborczej dotarły informacje, że wybory nie byli dopuszczani do głosowania. Inni mieli usłyszeć, że ich karty do głosowania zostały już wypełnione.

- Powiedzieli mi, że głosowanie przebiega pomyślnie i nie muszę wchodzić do środka - powiedział jeden z wyborców w rozmowie z agencją Reutera. - Jeśli spróbujesz wejść, będziesz w tarapatach - przekazano mężczyźnie.

Według przedwyborczych notowań największe szanse na zwycięstwo ma premier Sheikh Hasina. Byłaby to dla niego trzecia kadencja na stanowisku.