Sondaż: Czy już czas obniżyć stawki PIT?

Czy należy obniżyć stawki PIT z obecnych 18 i 32 proc. do 10 i 24 proc.? Polacy nie maja wątpliwości - pokazał sondaż SW Research dla serwisu rp.pl.

Jedną z kluczowych propozycji zaprezentowanego niedawno nowego programu Platformy Obywatelskiej pt. „Wyższe płace” jest obniżka obecnych stawek PIT z 18 i 32 proc. do 10 i 24 proc.

Blisko dwie trzecie respondentów (65 proc.) jest za obniżeniem stawki PIT z obecnych 18 i 32 proc. do 10 i 24 proc. Blisko co dziesiąty ankietowany nie jest za tym pomysłem, a co czwarty (26 proc.) nie ma zdania w tej kwestii.







- W podziale na płeć kobiety częściej pozostają niezdecydowane (31 proc.) vs 20 proc. mężczyzn), mężczyźni zaś częściej są za obniżeniem stawek PIT (69 proc. vs 62 proc. kobiet). Tego zdania są też częściej osoby powyżej 50 lat (68 proc.), badani o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (76 proc.) oraz ankietowani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (79 proc.). Wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie odsetek badanych, którzy popierają zmniejszenie stawki PIT - z 51 proc. wśród ankietowanych o najmniejszym poziomie wykształcenia, do 68 proc. wśród respondentów o wykształceniu wyższym - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.