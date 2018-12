Paul Ziemiak nowym sekretarzem generalnym CDU

Przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer wysunęła kandadyturę szefa młodzieżowej przybudówki CDU/CSU Paula Ziemiaka na stanowisko nowego sekretarza generalnego CDU. Głosowało na niego 62,8 procent delegatów.

Nowym sekretarzem generalnym CDU został dotychczasowy szef młodzieżowej przybudówki CDU/CSU Junge Union Paul Ziemiak. Jego kandydaturę wysunęła dziś (08.12.2018) przed południem delegatom na zjazd nowa przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Za Ziemiakiem opowiedziało się 62,8 procent delegatów.

Przyjaciel ministra Spahna

Ziemiak urodził się w 1985 roku w Szczecinie. Od 2014 roku jest przewodniczącym młodzieżowej przybudówki CDU/CSU Junge Union (Młoda Unia). Po wyborach do Bundestagu w 2017 roku Ziemiak został posłem do niemieckiego parlamentu. Uchodzi za przedstawiciela konserwatywnego skrzydła w CDU i jest przyjacielem federalnego ministra zdrowia Jensa Spahna, który obok Friedricha Merza ubiegał się o stanowisko nowego przewodniczącego CDU, ale podobnie jak on przepadł w głosowaniu na korzyść Annegret Kramp-Karrenbauer.

Uważa się, że wysuwając kandydaturę 33-letniego Ziemiaka Kramp-Karrenbauer zamierza pozyskać dla siebie i swojej polityki zarówno partyjną młodzież jak i konserwatywnych krytyków dotychczasowej linii politycznej Angeli Merkel jako szefowej CDU. Byłby to zatem ważny sygnał nowej przewodniczącej, która chce w ten sposób zapobiec pogłębieniu się rozdźwięków między członkami partii chadeckiej.

Przemówienie Ralpha Brinkhausa

Dziś, w drugim dniu obrad zjadu CDU w Hamburgu, ważne przemówienie ma wygłosić szef klubu posekskiego CDU/CSU w Bundestagu Ralph Brinkhaus. Po wyborze Anngret Kramp-Karrenbauer na nową przewodniczącą CDU Brinkhaus zaapelował do członków partii do zwarcia szeregów. Jak powiedział: "Dla wszystkich po takim wyniku głosowania powinno być jasne, że CDU jest silna tylko wtedy, kiedy wszyscy jej członkowie i wszystkie skrzydła partii dążą do tego samego celu". Brinkhaus wyraził się z uznaniem o postawie Friedricha Merza, który po porażce w głosowaniu na zjeździe wezwał swych stronników do udzielenia poparcia nowej przewodniczącej CDU. Zdaniem Brinkhausa jego postawa zasługuje na duże uznanie i szacunek.

Wczoraj, w piątek wieczorem, delegaci na zjazd w Hamburgu zajęli także stanowisko wobec spornego Światowego Paktu ws. Migracji. W poniedziałek 10 grudnia kanclerz Merkel uda się do Marrakeszu w Maroku, gdzie nastąpi podpisanie tego paktu.

