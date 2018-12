May poprosi Brukselę o zmianę umowy brexitowej?

Theresa May chce jechać do Brukseli w celu zmiany umowy. Efektem mogłoby być przesunięcie kluczowego głosowania. Równocześnie trwa parlamentarny bunt przeciw umowie, którą pani premier wynegocjowała z Unią.

Część ministrów biała przekonać innych, że porażka w parlamencie jest niemal pewna, a jej rozmiary mogą sprawić, że pozycja premier May będzie zagrożona - pisze "Sunday Times". Theresa May planuje więc wrócić do Brukseli i zaapelować o zmianę warunków. W efekcie wtorkowe głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem umowy regulującej warunki rozstania UE i Londynu, zostałoby odłożone.

"Sunday Times" pisze, że premier dała się też przekonać argumentom, że wyjazd do Brukseli jest niezbędny, gdyż wyborcom i opozycji wewnętrznej trzeba pokazać determinację wobec Unii.

Rząd zareagował komunikatem, że głosowanie odbędzie się zgodnie z planem.

