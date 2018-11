Schmidt: Oryginał Nowoczesnej był na Torwarze w 2015 roku. Od roku mamy kopię Nowoczesnej tv.rp.pl

- Partia Teraz to jest odpowiedź, to jest oferta dla ludzi aktywnych, przedsiębiorczych. Uważamy, że powołanie naszej partii jest odpowiedzią na zapotrzebowanie obecne rynku, to jest wzmocnienie opozycji. Bardzo mocno zostało odsłonięte skrzydło liberalne. Nie ma obecnie ugrupowania, które by oferowało dla wyborców właśnie liberalnych, liberalnych gospodarczo, ale też światopoglądowo - stwierdziła posłanka Joanna Schmidt.