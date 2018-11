Szef NBP o byłym przewodniczącym KNF: wysokie morale, uczciwy, niezwykle profesjonalny

- Pana (Marka) Chrzanowskiego znam od wielu lat jako człowieka niezwykle wysokiego morale, uczciwego i niezwykle profesjonalnego - powiedział w TVP Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że Chrzanowski w czasie spotkania z właścicielem Getin Noble Banku Leszkiem Czarneckim, miał oferować mu przychylność w zamian za zatrudnienie przy restrukturyzacji banku wskazanego przez Chrzanowskiego prawnika. Prawnik ten miał za to - po restrukturyzacji - otrzymać wynagrodzenie prawdopodobnie, w wysokości 1 proc. wartości banku, czyli ok. 40 mln złotych - wynika z artykułu.

Afera KNF – dzień po dniu

Po publikacji artykułu Morawiecki zapowiedział, że spotka się z Chrzanowskim, w towarzystwie ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, gdy szef KNF w trybie pilnym wróci do kraju (przebywał w Singapurze). Chrzanowski najpierw zapowiadał, że sprawę wyjaśni i nie zamierza ustąpić, ostatecznie jednak podał się do dymisji.

Mecenas Roman Giertych zapowiedział w poniedziałek złożenie do prokuratury kolejnego nagrania, tym razem z lipca bieżącego roku. To rozmowa Leszka Czarneckiego z Markiem Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF. - "Na taśmie słychać i widać, jak przedstawiciele urzędu państwowego bez żenady potwierdzają, że wiedzą o planie przejęcia banku za złotówkę" – napisał Giertych na Facebooku, określając całe nagranie jako "Taśmę numer 2". Zaznaczył jednak, że wbrew plotkom rozmowa Leszka Czarneckiego z prezesem NBP Adamem Glapińskim nie została nagrana.

- Chciałem przede wszystkim zaznaczyć, że KNF nie znajduje się pod moim nadzorem, tylko nadzorem premiera. Od początku kadencji domagam się, żeby KNF wróciła do NBP, tak jak to kiedyś Komisja Nadzoru Bankowego była w banku, bo NBP jest najpotężniejszą, najbardziej wiarygodną i najbogatszą instytucją, która gwarantuje bezpieczeństwo - mówił w TVP Info Adam Glapiński.

Prezes NBP zaznaczył, że Marka Chrzanowskiegozna od wielu lat jako "człowieka niezwykle wysokiego morale, uczciwego i niezwykle profesjonalnego".

- Dwie osoby próbują rozchwiać cały system finansowy i wiarygodności polskich finansów i polskiej bankowości. Mogę tym osobom powiedzieć, że to się na pewno nie uda. Natomiast apelowałbym i do dziennikarzy, publicystów i polityków, żeby nie mieszali polskiego systemu finansowego i bankowego do jakichś rozgrywek politycznych, bo to naprawdę nie służy Polsce jako takiej i polskiemu systemowi. To szkodnictwo najwyższego rzędu. Apeluję do wszystkich polityków, parlamentarzystów, dziennikarzy i publicystów: nie mieszajcie systemu bankowego i finansowego do swoich rozgrywek - apelował Glapiński.

- Wszystko wskazuje na to, że polski system, który uchodzi za najbezpieczniejszy w Europie i najsprawniejszy, którego banki znajdują się w najlepszej kondycji w Europie, co wskazały ostatnie badania, mogą być całkowicie spokojni i bezpieczni - dodał szef NBP, cytowany przez portal 300polityka.pl. - W szczególności przypominam, że każdy klient, depozytariusz w bankach polskich ma w pełni zagwarantowany swój depozyt do 100 tys. euro i w ciągu tygodnia ewentualnie zawsze mają taką pełną wypłatę - zaznaczył.

Glapiński poinformował też, że na rozmowę w TVP "wyszedł na chwilę z Ministerstwa Finansów, gdzie jest posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej". Zapowiedział, że po posiedzeniu komisja wyda specjalny komunikat.