Premier Japonii chce wpisać armię do konstytucji AFP

Premier Japonii Shinzo Abe ponownie podkreślił, że chciałby doprowadzić do zmiany powojennej, pacyfistycznej konstytucji kraju wpisując do niej japońskie Siły Samoobrony (czyli, de facto, japońską armię). Propozycja zmian w konstytucji miałaby trafić do japońskiego parlamentu jeszcze w tym roku.