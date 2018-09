Szwajcaria: Minister transportu sfotografowana, gdy siedzi na podłodze w przepełnionym pociągu

Pasażerowie siedzący na schodach w zatłoczonym piętrowym pociągu to dość częsty widok w godzinach szczytu w Szwajcarii. Ale zdjęcie, na którym widać w tej pozycji szwajcarską minister transportu Doris Leuthard, przyciągnęło uwagę mediów.

Zdjęcie zostało opublikowane przez ogólnokrajowego nadawcę SRF na Twitterze. Według szwajcarskiego radia i telewizji, na fotografii widać Doris Leuthard w drodze do Zurychu, gdzie miała wziąć udział w nagraniu politycznego talk show "Arena". W pociągu ciężko było znaleźć wolne miejsce siedzące.

Ungemein sympathisch, dieser «Auftritt» von Bundesrätin Doris #Leuthard. Auf ihrem Weg in die #SRF #Arena setzt sie sich im vollen Zug ganz einfach auf die Treppe. Ab 22.25 Uhr diskutiert die Verkehrsministerin auf SRF1 über den Gegenvorschlag zur Velo-Initiative. pic.twitter.com/wnWHtvh69m — SRF News (@srfnews) 31 sierpnia 2018

Leuthard była prezydentem Szwajcarii - w państwie tym stanowisko to jest obsadzane rotacyjnie przez członków Rady Związkowej. Pozostaje przy tym ministrem swojego resortu, a dodatkowe obowiązki są głównie reprezentacyjne. W szwajcarskim "rządzie" Leuthard odpowiada za Departament Środowiska, Transportu, Energii i Komunikacji. Jej następcą na stanowisku prezydenta jest w tym roku Alain Berset.

W tweecie ze zdjęciem minister nadawca SRF opisał "widok" na Leuthard - którą można zobaczyć tylko z tyłu - jako "bardzo sympatyczny".

To nie spodobało się części obserwatorów sceny politycznej. Ich zdaniem publiczny nadawca w ten sposób mógł chcieć się przypodobać minister, odpowiedzialnej m.in. za media, a zdjęcie zostało okrzyknięte "sprytnym zabiegiem PR".

Inni zastanawiali się, dlaczego szwajcarska polityk powinna być chwalona za robienie czegoś całkowicie normalnego. - Robię to każdego dnia. Czy po tym zdjęciu ma mi to sprawiać przyjemność? - pytał jeden z użytkowników Twittera, narzekając na transport publiczny w Szwajcarii.

Jednak byli także tacy, którym zdjęcie się spodobało. - Niezależnie od tego, czy jest to PR, czy to nadawca państwowy - jest to coś, czego prawie nikt nie dostrzega. Nasza półbezpośrednia demokracja pomaga utrzymać naszych polityków trochę bliżej ziemi - napisał jeden z Twitterowiczów.