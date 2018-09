Paragwaj przeniósł ambasadę do Jerozolimy. I zmienił decyzję

Paragwaj przeniesie ponownie swoją ambasadę w Izraelu - informuje Reuters.

W maju Paragwaj, idąc w ślady USA, przeniósł ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. Teraz ponownie przenosi ją do Tel Awiwu.

Poniżej dalsza część artykułu

O ponownych przenosinach ambasady do Tel Awiwu poinformował szef MSZ Paragwaju Luis Alberto Castiglioni.

- Paragwaj chce przyczynić się do zintensyfikowania starań dyplomatycznych zmierzających do osiągnięcia szerokiego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie - poinformował Castiglioni.

Decyzję o przeniesieniu ambasady do Jerozolimy podjął były już prezydent Paragwaju Horacio Cartes. W ubiegłym miesiącu Cartesa zastąpił na stanowisku Mario Abdo.

W reakcji na posunięcie Paragwaju Izrael zapowiedział odwołanie ambasadora z Paragwaju na konsultacje i zamknięcie ambasady w Paragwaju - poinformowała o tym Kancelaria Premiera Izraela.

Decyzja Donalda Trumpa, który uznał Jerozolimę za stolicę Izraela i zdecydował o przeniesieniu ambasady USA do tego miasta wywołała protesty w świecie arabskim. Palestyńczycy, podobnie jak Izrael, uważają, że Jerozolima powinna być stolicą ich państwa. Od tego czasu kilka państw poszło w ślady USA i przeniosło ambasadę do Jerozolimy, do czego gorąco zachęca wszystkie kraje świata Izrael.

Paragwaj był trzecim, po USA i Gwatemali, państwem, który przeniósł ambasadę do Jerozolimy.

Prezydent Palestyny, Mahmud Abbas, apelował do krajów Ameryki Łacińskiej, aby nie przenosiły ambasad do Jerozolimy, której wschodnią część Palestyńczycy uważają za stolicę swojego państwa.