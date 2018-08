"Kandydat" na prezydenta obiecuje pieniądze za dobre oceny

Bezpłatna komunikacja i kryty stok narciarski to jedynie dwa z postulatów Grzegorza Gorczycy z Chełma.

Pod programem Grzegorza Gorczycy znajduje się dopisek: ”ciąg dalszy na stronie 9". Czytelnicy "Nowego Tygodnika Chełmskiego", w którym ukazał się plakat wyborczy mężczyzny, szybko mogą się jednak zorientować, że jest to jedynie akcja marketingowa. – Oczywiście na stronie 9. widnieje informacja, że to reklama, a program to żart. Są to nierealne obietnice. Za to wycieczki na Ukrainę jakie organizuje wraz ze stowarzyszeniem WeRwa są jak najbardziej realne – powiedział Gorczyca w rozmowie z "Kurierem Lubelskim".

Gorczyca przy okazji wyśmiał także obietnice realnych kandydatów na prezydenta Chełma. Kandydat PiS, Jakub Banaszek obiecuje bezpłatną komunikację miejską, kandydat PO, Dariusz Grabczuk działki dla młodych za symboliczną złotówkę, a obecna prezydent miasta, Agata Fisz deklaruje 1000 zł dla maturzystów, którzy zdadzą egzamin dojrzałości.

I tak się, kurde, robi kampanię! Mieszkańcom Chełma polecam tego kandydata ?????? pic.twitter.com/vgeu9ypXSL — Maja Walczuk (@MajaWalczuk) 28 sierpnia 2018