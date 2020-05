Spór z fiskusem podczas pandemii: prawo pomocy dla tych, których nie stać na zaskarżenie decyzji

Jednym z najpoważniejszych skutków pandemii koronawirusa jest kryzys gospodarczy. Po zamrożeniu biznesów, utracie dochodów, a nawet pracy wielu podatników może być zwyczajnie nie stać na zaskarżenie decyzji fiskusa. Ustawodawca zadbał jednak, żeby pieniądze nie decydowały o tym, kto może skorzystać z konstytucyjnego prawa do sądu, a kto nie. Odpowiednie rozwiązania od lat obowiązują m.in. w procedurze sądowoadministracyjnej.

Zaskarżanie decyzji administracyjnych wiąże się co do zasady z pewnymi kosztami. Chodzi przede wszystkim o wpis sądowy, bez którego sprawa nie ruszy z miejsca.

W sprawach podatkowych może stanowić on szczególnie dużą przeszkodę w dochodzeniu sprawiedliwości, bo gdy spór dotyczy pieniędzy, wpis jest stosunkowy, czyli zależy od kwoty.

Zgodnie z przepisami wpis stosunkowy przy wartości sporu powyżej 100 tys. zł może wynieść aż 1 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia. Ale w tym przypadku będzie to nie mniej niż 2 tys. zł i nie więcej niż 100 tys. zł. Poważnym wyzwaniem finansowym może się też okazać opłacenie pełnomocnika.

Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Może być przyznana całkowita pomoc – tj. zwolnienie z kosztów sądowych plus przyznanie pełnomocnika, lub częściowa, np. tylko zwolnienie z kosztów w całości lub części albo tylko ustanowienie pełnomocnika. Częściowa ulga w kosztach może polegać na zwolnieniu z ułamkowej ich części albo określonej kwoty.

Jak się do tego zabrać w praktyce? Przede wszystkim konieczny będzie wniosek, który powinien być złożony na specjalnym formularzy. Dla zwykłych podatników będzie to wzór oznaczony symbolem „PPF".

Do skorzystania z pomocy konieczne jest wypełnienie oficjalnego formularza. Jeżeli jednak wniosek nie został złożony na urzędowym formularzu, zostanie on przesłany podatnikowi do wypełnienia.