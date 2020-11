Recenzja filmu „Upokorzona”

„Rebeka" Wheatleya wiernie traktuje książkowy oryginał będący opowieścią o emancypacji jednostki. Do tego wręcz stopnia, że główna bohaterka, choć nieśmiała i słaba mentalnie, jest jednak – jak na XXI wiek przystało – bardziej zdecydowana, podejmująca inicjatywę, nieobawiająca się konfrontacji z „obcym", w przeciwieństwie do dość mizoginistycznej wizji zaproponowanej przez Hitchcocka, a idealnie zinterpretowanej przez Joan Fontaine.

Tak to wygląda w głośnej powieści autorstwa Daphne du Maurier, a także w jej pierwszej i najsłynniejszej adaptacji, którą w 1940 r. zrealizował Alfred Hitchcock. Tak również, przynajmniej na papierze, mają się sprawy w najświeższej ekranizacji „Rebeki", wyreżyserowanej przez Bena Wheatleya, który w wywiadach wielokrotnie się zarzekał, że projekt nie jest remakiem, a próbą dostosowania materiału źródłowego do współczesności. Tym niemniej nie sposób oceniać tego filmu w oderwaniu od dzieła mistrza suspensu, które, swoją drogą, nie należy do najlepszych pozycji w jego bogatej filmografii.

Problem w tym, że Wheatley skupia się głównie na literze, a nie na duchu powieści du Maurier, prezentując historię o ludzkich żądzach i bezsilności, ale szalenie prostolinijną, pozbawioną kolorytu, mimo iż w pięknych barwach skąpaną. Reżyserowi brak temperamentu, jego podpis jest niewyraźny, a całość to rzemieślnicza robota, skrojona idealnie, niczym jeden i ten sam garnitur noszony przez Hammera przez większość ekranowego czasu.

Nieograniczony cenzurą w postaci obowiązującego w 1940 r. konserwatywnego Kodeksu Haysa, wspierany przez raczej libertyńsko podchodzący do obyczajowości Netflix, autor mógł pozwolić sobie na wszystko. Nie skorzystał z tej szansy (nawet scena seksu jest tu wyjątkowo pruderyjna). Atmosfera gotyckiego romansu gdzieś się zapodziała, podobnie jak aura grozy i napięcia oraz motywy schizofreniczne. „Rebeka" to co najwyżej mało zniuansowana miłostka.

Głównym mankamentem filmu jest źle dobrana obsada. O ile James radzi sobie jeszcze w roli bohaterki poniżanej dosłownie przez wszystkich – przez pracodawczynię, kelnerów w restauracji, Maxima i jego babcię, panią Danvers, a wreszcie i przez siebie samą, traktując się jak małą dziewczynkę, pierwszy raz zakochaną – o tyle gorzej jest w przypadku Hammera. To klasyczny hollywoodzki przystojniak (u Hitchcocka wystąpił Laurence Olivier, aktor szekspirowski), który nijak stwarza wrażenie człowieka ze skazą, dwuznacznego czy dźwigającego ciężar nie do zniesienia. Nie wystarczy powiedzieć, że każde małżeństwo ma jakieś tajemnice, by widz mógł uwierzyć, że i on ją ma; trzeba to poczuć.

Zdaje się, że o sukcesie filmu z 1940 r. przesądziły gruntownie dziś przeanalizowane fiksacje jego reżysera. Hitchcock, pomimo czasów, w jakich powstał obraz, nie bał się prowokować, co przyniosło efekt kina rozerotyzowanego, choć przecież nie wprost, w którym aż buzuje od skrajnych emocji. Utwór Wheatleya z kolei może i nie jest zły, ale nie jest też dobry. Jest poprawny, momentami nawet przyjemny. Na nic się zdaje powierzchowne cytowanie symbolizujących ludzkie lęki, chaos i zagrożenie „Ptaków" (1963), innej ekranizacji Hitchcocka na podstawie du Maurier, jeśli całości brakuje mrocznej głębi.