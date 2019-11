Z Franciszkiem w długą drogę AFP

"Bracia i siostry, dobry wieczór" – kiedy 13 marca 2013 roku z balkonu Bazyliki św. Piotra w Rzymie te słowa wypowiedział nowo wybrany papież z Argentyny, jeden z moich redakcyjnych kolegów skomentował: „z tym papieżem będą same kłopoty". I są. W opinii wielu kardynałów, biskupów, księży, wiernych, całej masy komentatorów ten pontyfikat to wielka rewolucja, która doprowadzi do katastrofy. Papież popełnia błąd za błędem, wprowadza zamieszanie, próbuje zmieniać nauczanie Kościoła. Łódź Piotrowa zaraz rozbije się o skały.