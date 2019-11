Czy Szkocja opuści Wielką Brytanię? Amir Shehzad przyjechał do Szkocji z Pakistanu pięć lat temu. – Europa to swoboda podróżowania, to wymiana myśli, turystyka. Bez tego nikt tu nie przyjedzie, cały biznes padnie – uważa materiały prasowe

Brexit postawił Szkotów przed trudnym wyborem: bliżej im do Anglii czy może jednak do Europy? To drugie oznaczałoby niepodległość, o której jeszcze stosunkowo niedawno wspominali tylko dziwacy, radykałowie i ekstremiści.