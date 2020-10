Kino kontra finansjera. Od „Wall Street” po „Banksterów”

„Banksterzy" to pierwszy polski film o ludziach wplątanych w tryby dzisiejszego systemu finansowego. Takie obrazy na świecie powstają od ponad dekady. I pokazują nowe oblicze finansjery. Nowe oblicze świata.

"Chciwość jest dobra" – mówił Gordon Gekko w nakręconym w 1987 roku przez Olivera Stone'a „Wall Street". Ćwierć wieku później w „Wall Street: Pieniądz nie śpi" dodawał: „A dzisiaj jest też legalna", na balu finansjery zaś zauważał: „Gdyby rzucić tu bombę, nie miałby kto rządzić światem". Na polskie ekrany wszedł właśnie film Marcina Ziębińskiego „Banksterzy". Jego bohaterowie, bankierzy, mogliby się pod tymi zdaniami podpisać.









Kariera po polsku

Ponad 750 tysięcy polskich rodzin zaciągnęło kredyty we frankach szwajcarskich. Ich łączna wartość to 250 miliardów złotych. Polska gospodarka straciła około 56 miliardów złotych na toksycznych opcjach walutowych. Do 2018 roku z powodu niespłacanych kredytów frankowych eksmitowano ponad 30 tysięcy rodzin. Kolejne wyroki sądowe potwierdzają nieuczciwość praktyk sektora bankowego w Polsce w latach 2004–2008. Nie doszło jednak do skazania osób bezpośrednio odpowiedzialnych za tworzenie i wprowadzanie nie...

