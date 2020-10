Christopher Wylie: Dlaczego zdemaskowałem Cambridge Analytica materiały prasowe

Prywatność to narzędzie, które wykorzystujemy każdego dnia, by budować swoją osobowość. Jesteś inną osobą, kiedy rozmawiasz z kolegami z pracy, a inną, kiedy rozmawiasz z rodziną. Jak możemy rozwijać się jako ludzie w środowisku, które decyduje za nas, kim jesteśmy i kim będziemy? Do tego właśnie prowadzą stosowane w sieci algorytmy – mówi Michałowi Szułdrzyńskiemu Christopher Wylie, były dyrektor ds. badań w firmie Cambridge Analytica, który ujawnił jej nadużycia.