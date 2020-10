Bogusław Chrabota: Jak będzie wyglądać Polska za sto lat AFP

Wiem, że projektowanie przyszłości jest ryzykowne. Zwłaszcza gdy nie wiadomo, co czai się za rogiem. A w takiej właśnie sytuacji jesteśmy. Nie tylko jako Polska, ale cały świat. Covid-19 nie okazał się epidemiologicznym epizodem, tylko zdeterminował procesy rozwoju naszej cywilizacji. Co więcej, nadal determinuje, bo pandemia wciąż jest groźna. Mimo że perspektywy wyprodukowania szczepionki są coraz bliższe, nie wiemy, czy choroba, mutując, jej nie wyprzedzi. Ani czy będzie skuteczna. Innym pytaniem jest, jak szybko dotrze do tej części populacji, która jest najbardziej zagrożona, i czy świat będzie w ogóle stać na pełną profilaktykę. Coraz więcej ekspertów powtarza więc, że problem nie zniknie przez lata. Trzeba po prostu nauczyć się z nim żyć.