Rozczarowany powrotami

Pisarz i tłumacz Daniel Wyszogrodzki poleca w "Plusie Minusie"

Moja miłość do Rolling Stonesów zaczęła się od tego, że dostałem zlecenie napisania ich biografii. Zespół nie należał wtedy do moich ulubionych, ale pisząc książkę, zbliżyłem się do nich i od tamtej pory bywałem na ich koncertach. Ostatni raz na Stadionie Narodowym w 2018 r. A moje ulubione płyty to „Sticky Fingers" i „Steel Wheels".

Skończyłem właśnie nową książkę, to opowieść o moim dzieciństwie na warszawskiej Pradze. Pisząc ją, otoczyłem się muzyką z tamtych lat i ku swemu zaskoczeniu przeżyłem sporo rozczarowań. Choć są zespoły, które bronią się po latach np. The Who.

Podczas pracy słucham dużo jazzu. Keith Jarrett to geniusz fortepianu, ale przepadam także za Theloniousem Monkiem czy Herbiem Hancockiem. Polski jazz też ma się bardzo dobrze. Polska jest istną wylęgarnią pianistów i skrzypków. Krzysztof Herdzin to znakomity kompozytor, a grupa Atom String Quartet to światowy fenomen, gdzie każdy z muzyków komponuje i improwizuje...

