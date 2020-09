Cieślik & Górski: MC Trzask i DJ Rafał

Gorączka sobotniej nocy, gaz rozweselający, modlitwa za LGBT, a jutro będzie futro.

Po weekendowym oświadczeniu prezydenta Trzaskowskiego rada miasta podjęła przełomową uchwałę. Wszystkie warszawskie kluby mają obowiązek grać muzykę Jamiroquai. Na okrągło.

Dla niedouczonych ratusz organizuje obowiązkowe szkolenia. Zajęcia prowadzi DJ Rafał, znany też jako MC Trzask. Tylko on potrafi wytłumaczyć, co to jest „zajebisty funk".

Nigdy nie byliśmy w klubie Paloma i nigdy się już tam nie wybierzemy. Żeby DJ zagrał dobrą muzę, Rafał Trzaskowski musiał powoływać się na swoją władzę („moje miasto, weź to troszeczkę pod uwagę"). A jak ktoś nie jest prezydentem Warszawy, to co? Ma za karę słuchać Zenka Martyniuka?

Muzykę udało się zmienić i jest to największy polityczny sukces Rafała Trzaskowskiego w ostatnich miesiącach. Warto podkreślić, że klub Paloma znajduje się nad Wisłą, którą płynie wiadomo co. Zatem wcale nie jest pewne, co wprawiło pana prezydenta w upojny nastrój. Może to był gaz rozweselający?

Sami n...

