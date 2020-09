Kaczyński. Zwierzę polityczne

„Piątka dla zwierząt" doskonale pokazuje sposób, w jaki Jarosław Kaczyński sprawuje władzę. I jeszcze raz przypomina, dlaczego to on jest głównym punktem odniesienia w polskiej polityce.

Przedstawienie w poniedziałek, 7 września, w sali konferencyjnej przy ul Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie mieści się siedziba PiS, projektu ustawy o ochronie zwierząt – osobiście przez Jarosława Kaczyńskiego – było prawdziwym otwarciem nowego sezonu politycznego. I to początkiem, którego mogliby Kaczyńskiemu pozazdrościć wszyscy konkurenci.

Po raz kolejny okazało się bowiem, że jednym ruchem prezes PiS jest w stanie wywrócić do góry nogami całą naszą politykę. Przewrócić stolik, przy którym toczy się polityczna gra. Po co? Czy po to, by zrealizować marzenie, które nosi w sercu od trzech dekad: polepszyć los zwierząt w Polsce – jak twierdzi Piotr Zaremba? A może po to, by przykryć kłopoty i wpadki rządu – jak twierdzą niektórzy komentatorzy? A może robi to dlatego, że to po prostu sposób, w jaki uprawia politykę?

Te różne interpretacje nie muszą się zresztą wykluczać. Wynika to z faktu, że dla prezesa PiS wszystko jest polityką, czyli...

