Idąc mostem

Jak traktować rocznicę wybuchu wojny? Czy budzić i zachowywać pamięć o ludobójstwie, czy wyciszać je powoli i budzić „dobre emocje". Ten spór przewija się w tle obchodów i wcale nie jest to spór pokoleniowy. Należę do tych, którzy uważają, że pamiętać trzeba, a im więcej świadomości i zdziwienia, tym lepiej dla przyszłości.

2 września odbyłam w Warszawie niespodziewaną podróż. Nie była to podróż krajoznawcza, ale piesza podróż mostem Poniatowskiego. Przemierzyłam go tego dnia kilka razy tam i z powrotem. Po prostu nie było innego wyjścia, bo most dla wszystkich pojazdów był zamknięty z powodu obecności zagranicznych delegacji i wzmożonego stanu zagrożenia. Nie byłam tam sama. Na wąskim chodniku, idąc w obie strony, próbowało się zmieścić wielu takich jak ja, często głośno narzekając. Najbardziej zawiedzeni i bezradni byli uczniowie, którzy próbowali dostać się na pierwszy dzień szkoły.

Przeważnie wszyscy idący mostem to byli ci, którzy o tej porze siedzą w tramwajach i autobusach. Szli szybko, zmęczeni i przerażeni, że spóźnią się do pracy albo do rodzin. A ja nagle uświadomiłam sobie, że właśnie teraz, osiemdziesiąt lat po wojnie, ta niewygoda jest rodzajem symbolicznej tułaczki. Ilu warszawiaków szło tędy przed zburzeniem mostu 13 września? Ilu szło w poczuciu bezr...

