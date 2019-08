Bogusław Chrabota: Środowisko to szansa dla lewicy Fotorzepa, Maciej Zienkiewicz

Nie piszę tego tekstu dla konserwatystów. Dla takich jak ja czy wielu mi podobnych. Konserwatyści są już straceni. Ich (nasze) mózgi są zbyt ciasne, by zachłysnąć się jakąś nową ideą. Opędzamy się powierzchownymi deklaracjami o pierwszeństwie twardego racjonalizmu, sceptycyzmu. Lubimy ironizować. Ale to tylko pozory. Tak naprawdę chodzi o coś innego. O umysłowy schematyzm i wygodę. Umysłowy schematyzm, bo myślenie konserwatystów z natury i automatycznie wybiera retrospekcję, a ta utrudnia mierzenie się z nowymi wyzwaniami, zwłaszcza jeśli nie miały odpowiednika w przeszłości. Pławimy się w bezpłodnym sentymencie. Żyjemy przeszłością, gubiąc tym samym pasję stawiania czoła temu, co niosą nowe czasy.