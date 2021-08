Anity Włodarczyk droga do dominacji

Łysenko zrobiła ten sam manewr jeszcze w 2013 roku przed mistrzostwami świata w Moskwie – zniknęła, wróciła i wygrała, bijąc rekord Rosji, ale gdy poczuła, że sprawy coraz szybciej zmierzają w stronę sportowej sprawiedliwości, zaraz skończyła karierę, tłumacząc się ciążą, w pełni prawdziwą. Doping Tatiany w końcu wykryto, brała turinabol, oficjalna decyzja, że wygrana należy się Polce, zapadła jednak dopiero w sierpniu 2018 roku. Pierwszy złoty medal olimpijski dla Anity dotarł zatem do Polski jako drugi, w październiku 2019 roku – w sam raz, by przewodniczący MKOl Thomas Bach mógł go wręczyć mistrzyni podczas gali 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Pierwszy medal olimpijski Anity Włodarczyk miał najpierw barwę srebrną. Konkurs rzutu młotem w Londynie wygrała Tatiana Łysenko, co nie było niespodzianką, bo Rosjanka miała stosowną renomę i wyniki. Niespodzianką było to, że dwa miesiące przed igrzyskami podała, iż ma kontuzję, ale w pierwszym starcie po powrocie posłała młot na odległość 78 metrów. W świecie rzutów takie cuda się nie zdarzają.

W strefie wywiadów Anita Włodarczyk trochę słaniała się zatem na nogach, ale zdołała powiedzieć co należy: że to święto Wojska Polskiego, dzień Najświętszej Maryi Panny i imieniny mamy – więc prezent się jej należy, że czuje w sobie moc na rzuty do 84 m, a co do Tokio, to się okaże. – Na razie Memoriał Kamili Skolimowskiej i patrzcie na mnie za rok (wtedy 2017) w czasie mistrzostw świata w Londynie – mówiła dziennikarzom z Polski.

Ten brazylijski medal to była również runda honorowa w piekielnym upale, która zmęczyła polską heroinę bardziej niż konkurs. Trzeba jednak było biec i dobiec także do tablicy elektronicznej z napisami: „Women's Hammer Throw WLODARCZYK A. POL NEW WR 82,29" – to jest przecież więcej niż medialny obowiązek, to obraz dla historii sportu.

Rodzice nie trenowali sportu wyczynowo, w Rawiczu nie było o to łatwo. Anita otworzyła nową, porządną halę sportową przy swej Szkole Podstawowej nr 4 dopiero jako mistrzyni olimpijska. Kto chciał, jednak się ruszał, mama Maria w szkole średniej grała w koszykówkę, tata Andrzej w piłkę nożną, starszego syna Karola posłali na speedrower, znaną w miejscowościach kochających sport żużlowy (Rawicz do nich należy) skromną, rowerową odmianę ścigania się czwórkami w lewo na stosownym torze.

W portfolio Anity Włodarczyk są jeszcze ogromne sukcesy w mistrzostwach świata i Europy oraz niezliczone zwycięstwa w mityngach, są wyróżnienia światowej federacji lekkoatletycznej (dziś World Athletics), nagrody fachowych magazynów sportowych, takich jak „Track and Field News", i liczne wygrane w plebiscytach, również wysokie odznaczenia państwowe i resortowe, słowem, niemal wszystko, co może zdobyć współczesny sportowiec.

Po kwalifikacjach, które Anita swobodnie wygrała, i po finale, w którym pewnie prowadziła od drugiej kolejki, najbardziej fotogeniczne stało się obserwowanie radości mistrzyni po konkursie, jej uśmiechy od ucha do ucha, pozowanie do zdjęć w wielkich okularach w kształcie kółek olimpijskich, przebieżki z flagą biało-czerwoną, także pokazanie światu napisu „Anita #Daj spokój!".

Trenerzy widzieli: była silna, atletycznie zbudowana, warunki na miotaczkę idealne. Po szkole średniej trafiła do grupy poznańskiego trenera dr. Czesława Cybulskiego, wybitnego fachowca. To z nim budowała legendę rzutów pod mostem św. Rocha. Cybulski wypatrzył ją podczas jednego ze startów na Golęcinie, sam podszedł i zaproponował współpracę. Obiecał niemało: dobrą technikę, świetne wyniki, mnóstwo pracy do utraty tchu i twardą rękę. Wszystko się sprawdziło, choć nie całkiem tak, jak wyobrażali to sobie w 2005 roku, gdy zaczynali treningi.

Drzewko w Splicie

Stworzyli parę, która mimo spięć i różnic zdań, wydawało się, przetrwa do końca kariery Anity Włodarczyk. Rozdzieliły ich koronawirus, kontuzje młociarki i splot innych niekorzystnych okoliczności, także siła charakterów obojga. Ta historia ma różne wersje, ale w istocie rzecz sprowadza się do komplikacji relacji międzyludzkich w trudnych chwilach. Problem powstał, gdy wiosną 2020 roku młociarka przerwała zgrupowanie w USA, by wrócić do Polski na niewielki zabieg medyczny. Pandemia nie dała jej szansy powrotu, więc zadzwoniła do Stanów, by trener także wrócił do kraju i z bliska pomagał w rekonwalescencji.

Krzysztof Kaliszewski odmówił, podał ważny powód – zagrożoną ciążę żony przebywającej z nim w Ameryce. Zaproponował szkolenie przez internet, mistrzyni uznała, że to nie wystarczy, gdy boryka się z kontuzją, że umowa z nią nie znosi wyjątków. Obie strony miały istotne racje: Włodarczyk swe poświęcenie i stuprocentowy profesjonalizm, Kaliszewski to, że spędzał przez lata więcej czasu z Anitą niż z żoną: czasem jakieś 330 dni w roku. Niewiele o tym mówił, ale żal można było wyczuć.

Kolejnym szkoleniowcem polskiej mistrzyni został Chorwat Ivica Jakelić ze Splitu. Trener, może niespecjalnie znany w Polsce (jeśli już, to kulomiotom), ale pracujący kiedyś w Dausze w Aspire Academy, był ponoć na liście kandydatów już w 2009 roku, gdy Włodarczyk rozstawała się z trenerem Cybulskim. Nie dostał łatwego zadania – tyle twarda, co ambitna mistrzyni olimpijska po dwóch operacjach kolana to jest ktoś, kto nie da nikomu odpocząć. Coś chyba wie o takich trudach, bo kiedy Anita pojawiła się w Splicie, to poprosił ją także o posadzenie drzewka w gaju oliwnym mistrzów sportu, obok stadionu Hajduka w Parku Młodzieży. To rodzaj hołdu dla mistrzów trenującym w mieście. Do tej pory zasadzono ponad 150 drzewek.

Sukces Anity w Tokio może smakował tak bardzo, gdyż wykuty został w stanie niepewności co do możliwości spracowanego organizmu, trzeba też było sprawdzić doświadczenie i wiedzę nowego trenera oraz podsumować wiele innych zdarzeń, które niosła na barkach mistrzyni. Określiła bowiem już dawno, że w sporcie jest jej pisana samotność – nie całkowita izolacja, ale niezależność formy i czasu treningów, całkowite podporządkowanie sprawie zwycięstw, jakiego nie widziała wśród innych. Sporty drużynowe? Nigdy.

Z testów psychologicznych wykonanych już w początkach kariery przez profesora Nikodema Żukowskiego dowiedziała się, jaki ma temperament, jakie nastawienie do trudów rywalizacji, co musi zrobić, żeby być lepsza. Wyszło, że charakter ma trudny, ale waleczny, wielkich zmian robić nie trzeba, może najwięcej popracować nad likwidacją stresu startowego. Introwertyczka z mocną wiarą w siebie, którą można niekiedy pomylić z zadzieraniem nosa. Praca na własny rachunek to podstawa.

Stąd niespecjalna chęć do pracy w zespole, stąd wkurzenie, gdyś ktoś zażartuje z takich zasad.

Mówi niekiedy w wywiadach, że zdaje sobie sprawę, iż czasem może nie być lubiana, także z powodu zwykłej zazdrości, ale nie będzie z tego robić tragedii. Zatrudniać fachowców od wizerunku nie zamierza, udawać inną, niż jest, tym bardziej.

Najbardziej znany konflikt z tego powodu miał miejsce kilka lat temu w Chula Vista, znanym kalifornijskim ośrodku sportowym koło San Diego, gdzie przebywała z reprezentacją. Właściciele Elite Athlete Training Center znaleźli w lodówce jednego z polskich lekkoatletów zakazane piwo, wyrzucili całą grupę. Młociarka mieszkała poza ośrodkiem, ale na wszelki wypadek odcięła się od winowajców. Wyszło niezręcznie, pod adresem Anity padły oskarżenia, że donosi, że pragnęła zaszkodzić reszcie ekipy.

Potem, gdy podczas mistrzostw Europy w Berlinie dwie polskie młociarki zdobyły medale, każdy widział, że Joanna Fiodorow biegnie z flagą w inną stronę stadionu niż mistrzyni, która uznała także, że wróci do Polski z kibicami z Rawicza, którzy przyjechali do niej specjalnym złotym autobusem, a nie ze wszystkimi z ekipy samolotem.

Może najbliżej istoty sprawy był Paweł Fajdek, z grupy tych, którzy nie przepadają za mistrzynią, ale który kiedyś w programie telewizyjnym „Uwaga" potrafił przyznać: – Przylatuje osobnym samolotem, wylatuje wcześniej, cały czas porusza się z tylko z trenerem i fizjoterapeutą, taki ma sposób na siebie. Jeżeli to się sprawdza, jeżeli zdobywa medale, to nikt nie będzie tego komentował, to jest jej sposób na mistrzostwo i to jest coś, co może ją wyróżnia. Może nie wszystkim się to podoba, ale jest skuteczne.

Nie jest też tak, że Anita izoluje się zawsze i wszędzie. Gdy wyłączy program „trenuję", gdy ma przerwy między sezonami albo jest niedziela, znajduje czas dla przyjaciół, dla bliskich. Ma ich w USA, ma w Rawiczu, ma podczas zawodów. Kiedyś przyznała, że Tatianę Łysenko też nawet lubiła, dało się z Rosjanką pogadać, choć dziś to inaczej wygląda. Mistrzyni po godzinach lubi tańczyć, lubi myśleć, że założy kiedyś rodzinę, że będzie z nią oglądać medale i fotografie ze startów, także zwyczajnie gotować, sprzątać i robić zakupy. I dużo podróżować, bo to ma we krwi.

Na razie rzucanie młotem to jej życie, niekiedy trudne, bolesne, ale jednak wciąż z wielkimi nagrodami. Czasem dodatkowymi. Od honorowego obywatelstwa gminy Rawicz i specjalnego ostrzegawczego znaku drogowego „Uwaga na latające młoty" z jej postacią na żółtym tle przy wjeździe do miasta, po lalkę Barbie wzorowaną na jej wizerunku (Barbie Shero) i kolejnym znaczku pocztowym, już drugim w Polsce, z jej twarzą.

Ktoś, kto ją widzi, myśli zapewne nie bez racji: twarda baba. Kiedyś jednak powiedziała: – Wewnątrz jestem naprawdę wrażliwa. Też mam słabsze dni, potrafię się popłakać.