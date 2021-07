Carlos Alonso Zaldivar: Kuba nie jest państwem upadłym AFP, YAMIL LAGE

To, co jest zaskakujące w reakcji kubańskiego prezydenta na uliczne protesty, to umiar, z jakim sięgnął po przemoc. To rzecz wyjątkowa w kraju, który nie przywykł do manifestacji - mówi Carlos Alonso Zaldivar, były ambasadorem Królestwa Hiszpanii w Hawanie.